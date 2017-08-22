Женщина погибла в результате землетрясения в Италии

В Италии в результате землетрясения, произошедшего вечером в понедельник, 21 августа, погиб по меньшей мере один человек, передает телеканал RAI News 24.

Пожилая женщина в городе Казамиччола умерла, получив травму от упавших обломков здания церкви.

Под завалами находятся по меньшей мере семь человек. Проводится поисково-спасательная операция. На месте работают карабинеры, полицейские, пожарные и медики.

По предварительным данным, пострадали 25 человек, один человек получил серьезные травмы.

Землетрясение произошло на острове Искья в Тирренском море. Подземные толчки были зафиксированы в 20:57 по местному времени (21:57 мск). Его магнитуда составила 3,6, очаг находился на глубине 10 километров.