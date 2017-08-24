Фигурант «болотного дела» Непомнящих вышел на свободу

Фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих вышел из ярославской колонии после отбытия полного срока наказания. Об этом сообщает «Интерфакс».

За несколько дней до освобождения из ИК №1 Непомнящих был переведен в штрафной изолятор (ШИЗО).

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Отмечается, что за ним установлен административный надзор сроком на два года. После освобождения ему запрещено участвовать в массовых мероприятиях и находиться вблизи места их проведения, покидать место жительства с 22 часов до 6 утра и выезжать за пределы Московской области. Также раз в месяц ему придется отмечаться в местном отделе полиции.

Ранее Непомнящих неоднократно отправляли в ШИЗО.

В декабре 2015 года Непомнящих получил 2,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к полицейскому и участии в массовых беспорядках. Сам Непомнящих свою вину не признал.

6 мая 2012 года на Болотной площади состоялась согласованная акция оппозиции «Марш миллионов», завершившаяся столкновениями с полицией. Были задержаны около 400 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителя власти, которое позднее объединили с делом о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории России.