На свободу вышел еще один фигурант «болотного дела»

Из исправительной колонии №1 в Ярославской области освободился один из фигурантов «болотного дела» Дмитрий Ишевский, сообщает «ОВД-Инфо» в среду, 26 июля.

В октябре 2014 года Замоскворецкий суд приговорил его к трем годам и двум месяцам колонии за участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к полицейским. Мосгорсуд позднее оставил приговор без изменений.

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В ходе разбирательства Ишевский признал свою вину и согласился с тем, чтобы его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без изучения доказательств.

В той же ярославской колонии продолжает отбывать срок еще один «болотник», Иван Непомнящих. В апреле 2017 года его отправили в штрафной изолятор за неповиновение сотрудникам колонии. Произошло это, предположительно, после того, как вместе с двумя другими заключенными он сообщил адвокату, что их избивал спецназ ФСИН.

6 мая 2012 года многотысячная акция протеста на Болотной площади обернулась стычками с полицией. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как массовые беспорядки. В декабре 2013 года в рамках объявленной Госдумой амнистии по случаю 20-летия Конституции России на свободу вышли более десятка участников беспорядков, находившихся в СИЗО.