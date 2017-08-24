В подмосковном лесу найден BMW с 30 килограммами наркотиков

Патруль сотрудников Росгвардии обнаружил в Химкинском лесу (Подмосковье) автомобиль BMW, в салоне которого оказалось 30 килограммов порошкообразного вещества. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На месте также был задержан водитель иномарки, изъятое вещество передали сотрудникам органов внутренних дел для проведения экспертизы.

Ранее в августе за незаконное культивирование наркосодержащих растений был привлечен мужчина, засеявший коноплей остров посреди реки Тымь на Сахалине. Всего оперативниками было обнаружено и изъято 246 кустов растения.