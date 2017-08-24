В Кубинке показали концепт роботизированнной зенитной системы «Ермак»

НИИ приборостроения имени В.В. Тихомирова показал на форуме «Армия-2017», проходящем в подмосковной Кубинке, концепт роботизированной зенитной ракетной системы (ЗРС) средней и малой дальности «Ермак». Об этом в четверг, 24 августа, сообщает ТАСС.

«ЗРС "Ермак" предназначена для эшелонированной обороны мобильных группировок сухопутных войск и наземных объектов от массированного удара средств воздушного нападения противника. Благодаря фактору автоматизации появляется возможность дистанционного управления системой с пунктов боевого управления. Пункты, в свою очередь, тоже работают в полностью автоматическом режиме, а оператор вносит в их работу лишь небольшие коррективы», — сообщили в пресс-центре форума.

Разработчик предлагает развернуть «Ермак» в войсках к 2030 году.

Дальность обнаружения системой аэродинамических целей достигает 250 километров, зона поражения по дальности — от 200 метров до 120 километров, а по высоте — от 15 метров до 28 километров. Система сможет одновременно обстреливать 48 целей.