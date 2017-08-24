Воронежец 24 раза ударил ножом учившую его жизни подругу жены

В Воронежской области сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего местного жителя за убийство женщины. Об этом в четверг, 24 августа, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел 21 августа в селе Новогремяченское Хохольского района. Задержанный отмечал свой день рождения дома вместе с женой и ее подругой.

«Во время распития спиртного между ним и гостьей возникла ссора из-за того, что она стала учить его жизни, говорила, как ему стоит общаться со своей супругой. Недовольный таким поведением женщины, он взял на кухне нож и, вернувшись в комнату, нанес "обидчице" не менее 24 ударов ножом в область шеи и левой руки», — говорится в сообщении СКР.

От полученных ранений 50-летняя пострадавшая умерла на месте. После этого мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов. На допросе он сознался в преступлении.

По факту произошедшего региональным СКР возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Если подозреваемого признают виновным, то ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.