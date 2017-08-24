В ФСВТС заявили о возможной продаже Су-35 в Эмираты до конца 2017 года

До конца 2017 года может быть подписан контракт на поставку истребителей Су-35 в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

«Переговоры о поставках Су-35 в интересах ОАЭ идут в плановом режиме. При условии их успешного проведения подписание контракта возможно до конца 2017 года», — заявила Воробьева.

В июне 2017 года директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, рассказывая о контактах с ОАЭ по поводу Су-35, отметил, что речь идет о подготовке очень объемной сделки, потенциально включающей поставку «нескольких десятков машин».

Материалы по теме Смена главной модели В ближайшие годы Су-35 станет основным экспортируемым боевым самолетом России

О старте переговоров в ноябре 2015 года сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. В феврале 2017 года он заявил, что с Эмиратами подписан меморандум о намерении, на базе которого далее будет готовиться сделка.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, послужившей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Это концептуально новый боевой самолет с аэродинамикой Су-27 и элементами бортового радиоэлектронного оборудования боевой авиации пятого поколения.

В рамках действующей госпрограммы вооружения ВВС должны получить 99 самолетов Су-35С до 2020 года. Также в декабре 2016 года начата передача первых из 24 заказанных истребителей Су-35 в Китай. В данный момент завершается работа по контракту на 11 машин с Индонезией.