Alcantara впервые подумала о мужчинах

Бренд Alcantara, производитель одноименного материала, выпустил коллекцию одежды и аксессуаров на осенне-зимний сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа.

Впервые в истории марки в линейку вошли модели для мужчин. Одежда предназначена для тех, кто следит за модой и при этом сознательно относится к защите окружающей среды. Вещи из новой коллекции уже появились в продаже и представлены в фирменном магазине.

Фото: пресс-служба Alcantara 1 /5

Компания Alcantara основана в 1972 году в Италии. Марка — производитель одноименного запатентованного материала, который используется в автомобильной промышленности, индустрии моды, производстве бытовой техники и мобильных устройств.

Весной 2017 года бренд представил совместную коллекцию одежды с художницей Ребеккой Мозес. Она разработала несколько моделей и придумала ряд женских образов. Например, девушка по имени София любит тюрбаны, Татьяна предпочитает накидки, а Китти — широкие брюки.