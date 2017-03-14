Художница Ребекка Мозес создала модные образы для Alcantara

Бренд Alcantara, производитель одноименного материала, представил совместную коллекцию одежды с художницей Ребеккой Мозес (Rebecca Moses). Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 14 марта.

Для линейки дизайнер разработала несколько моделей и придумала ряд женских образов. Например, девушка по имени София любит тюрбаны, Татьяна предпочитает накидки, а Китти — широкие брюки. «Стиль — наш голос. Посредством стиля мы заявляем о себе, рассказываем историю о том, кто мы и что нам дорого», — сказала Мозес.

Компания Alcantara основана в 1972 году в Италии. Производитель одноименного запатентованного материала, который используется в автомобильной промышленности, индустрии моды, производстве бытовой техники и мобильных устройств.

В рамках арт-проектов и коллабораций сотрудничает с современными художниками и модными брендами. Например, осенью 2016 года бренд предложил современным художникам и дизайнерам создать произведения с использованием алькантары. Выставка арт-объектов The King and I прошла в миланском Palazzo Reale.