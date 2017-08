Перешедшая на «темную сторону» Тейлор Свифт стала мемом

Пользователи сети посмеялись над американской певицей Тейлор Свифт, выпустившей новый сингл. Мемы о проявившейся в творчестве артистки «темной стороне» появились в Twitter.

Переход от жизнерадостных песен к более жестким и бескомпромиссным сравнили с превращением Тома Реддла в Волан-де-Морта.

«Тейлор Свифт до и после Reputation», — написал один из пользователей. Reputation — название будущего альбома певицы, который выйдет в ноябре.

Новый имидж исполнительницы сравнили с куклой из фильмов про Чаки.

Перемены в облике Свифт также напомнили разные образы героини сериала «Как я встретил вашу маму» Робин.

Тейлор Свифт выпустила сингл Look What You Made Me Do и клип на него 24 августа. Критики посчитали, что композиция посвящена рэперу Канье Уэсту, с которым у артистки конфликт.