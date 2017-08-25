Японцы похвалили Россию за экономические успехи

Российская экономика успешно преодолела кризис, а ситуация во взаимной торговле с Японией улучшается. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил глава представительства Японской ассоциации по торговле с РФ и новыми независимыми государствами Саито Даисукэ, передает РИА Новости.

«По моему мнению, Россия уже выбралась из кризиса. Об этом свидетельствуют тенденции к восстановлению уровня взаимного торгового оборота», — приводит агентство его слова.

По данным японского Минфина, в 2016 году экспорт из Японии в Россию составил 5,1 миллиарда долларов, импорт — 11,3 миллиарда. Общий объем торговли между странами составил 16,4 миллиарда долларов.

При этом с начала 2017 года товарооборот достиг 10,2 миллиарда долларов, что почти на 36 процентов больше, чем за аналогичный период 2016-го.

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По словам Даисукэ, за последние 10 лет бизнес-среда в России значительно улучшилась. Он также отметил, что сложные административные процедуры, отнимающие много сил и времени, являются одним из препятствий для развития японского бизнеса в РФ. «Но бизнес — это всегда риск. И особенно при инвестировании за рубеж необходима серьезная подготовка», — полагает он.

24 августа Bank of America Merrill Lynch улучшил прогноз по росту экономики России в 2017 году. Финансовая корпорация ждет, что ВВП вырастет на 1,8 процента.

Месяцем ранее Минэкономразвития России сообщило, что восстановление экономической активности в стране продолжается и охватывает широкий спектр отраслей. В мае, по оценке ведомства, ВВП РФ вырос на 3,5 процента, в июне — на 2,9 процента в годовом выражении.