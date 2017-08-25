Пузатый индийский Макгрегор заставил пользователей сети переживать за Мэйуэзера

Видео: 9gag / Instagram

В сети поволновались за боксера Флойда Мэйуэзера из-за пародии на бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте 9gag и менее чем за два часа набрала более 1,3 миллиона просмотров.

На видео упитанный индиец с криво нарисованными «татуировками» и меховой накидкой на плечах бьет по боксерской груше с принтом лица Мэйуэзера. Размахивая руками и хвастаясь золотыми цепями, он танцует под хип-хоп и оскорбляет боксера и обещает сделать из противника карри.

Агрессивный настрой «болливудского Макгрегора» впечатлил подписчиков 9gag, которые то ли в шутку, то ли всерьез начали переживать за боксера. «Скорее всего, ему удастся побить Мэйуэзера», — предположил один из них.

Материалы по теме Сутенер октагона Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге

«Нет! Что же теперь делать? Мэйуэзер не должен проиграть», — запаниковал другой.

Поединок между Макгрегором и Мэйуэзером по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет титульным.