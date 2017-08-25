В России запустят новую программу модернизации оборонных заводов

В России будет принята следующая программа обновления оборонных предприятий, ее акцент сместится на внедрение цифровых технологий и создание производств нового технологического уклада. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр отметил, что действующая программа развития оборонно-промышленного комплекса фокусировалась на расширении мощностей для исполнения гособоронзаказа.

«Сейчас ситуация меняется, формируется новый технологический уклад. Мы исходим из того, что предприятия должны работать и в условиях снижения гособоронзаказа, производить уникальную продукцию и быть прибыльными. При этом основной акцент мы делаем на развитие критических технологий: нужно идти с опережением по их внедрению, по материалам и средствам производства», — указал Мантуров.

По его словам, задачей новой программы будет распространение цифровых технологий и внедрение передовых управленческих систем. Приоритетами названы создание новых материалов, развитие аддитивных технологий, освоение новых стандартов, программного обеспечения и принципов ценообразования. Министр особо подчеркнул необходимость развития отечественного станкостроения.

Действующая в данный момент федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса» принята на период 2011-2020 годов (синхронно с Госпрограммой вооружений на этот же период). Объем финансирования — около трех триллионов рублей.

