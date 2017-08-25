Песня про правящего русской землей Путина возглавила чарты российского iTunes

Композиция Putin исполнительницы Lady Fortuna заняла первое место в чартах российского iTunes. Песня посвящена президенту России Владимиру Путину:

«Годы идут, страна богатеет,

Снова Россия в свою силу поверит,

Для президента родины нашей

Нет преград и неудач — он бесстрашен».

«Сильной рукой Путин

Правит русской землей, Путин!

Только Владимир Путин

Сможет сделать Россию величайшей страной», — поется в припеве композиции.

Премьера песни состоялась 22 августа, в день Государственного флага России. Сингл был также опубликован на видеохостинге YouTube.

Lady Fortuna ранее также записала песню «Рамзан впереди». Релиз сингла состоялся в феврале.