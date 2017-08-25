Посол Чехии в России опроверг слухи о желании вернуться домой

Посол Чехии в России Владимир Ремек не подавал заявления в МИД своей страны с просьбой о досрочном прекращении полномочий. Об этом он сообщил РИА Новости в пятницу, 25 августа.

По его словам, Чехия обычно отправляет дипломатов в то или иное государство на четыре года. Его срок, пояснил Ремек, заканчивается в декабре 2017-го или в январе 2018-го, «смотря с какой даты считать».

«Я просто удивляюсь, как можно такое написать, тем более что это не основывается ни на каком заявлении», — сказал глава чешской дипмиссии.

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Ремек добавил, что перед встречей на высшем уровне послов не меняют. «Я надеюсь, что наш президент прилетит в Россию, визит состоится и будет полезным и удачным. И я буду иметь хотя бы 14 дней, чтобы здесь "закруглиться" по всем дипломатическим правилам», — заключил он.

21 августа чешские СМИ сообщили, что Ремек сам попросил о возвращении домой по личным причинам. В частности, говорилось, что посол хочет проводить больше времени со своей семьей, а его жена «чувствует себя оторванной от внуков».

В мае президент России Владимир Путин заявлял, что его чешский коллега Милош Земан прибудет в Москву в ноябре. Об этом он рассказал после встречи с Земаном на полях форума по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь» в Пекине, передавал «Интерфакс».