Автомобиль из кортежа генсека НАТО попал в аварию в Варшаве

В Варшаве попал в ДТП один из автомобилей в кортеже, перевозившем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию польской столицы.

Столтенберг находился в одной из машин колонны Бюро охраны правительства (БОП) Польши. В один из полицейских автомобилей сопровождавшего колонну эскорта на перекрестке врезалась другая машина, после чего он вылетел на тротуар, где наехал на пешехода.

В ДТП получили травмы четыре человека — двое полицейских, а также пешеход и водитель другого автомобиля. Ни одна из правительственных машин не пострадала.

Столтенберг прибыл в Польшу вечером в четверг, 24 августа, с двухдневным визитом.