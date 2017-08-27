Нетаньяху раскрыл детали встречи с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью 20-му израильскому телеканалу раскрыл детали встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«В последние годы я обычно встречаюсь с Путиным в первую очередь для того, чтобы обеспечить наши интересы и безопасность на нашей северной границе. Я могу сказать, что все переговоры, которые мы с ним провели, вплоть до сегодняшнего дня, служили нашей безопасности, а также, я думаю, и интересам России, не только нашим», — заявил израильский премьер.

Нетаньяху также пояснил, что принял решение провести встречу с Путиным из-за изменения обстановки в регионе. По его словам, регулярные встречи с президентом России проводились не только для согласования действий в регионе, но и для отслеживания изменений в региональном балансе сил.

«В последние недели оно (положение) изменилось. Существует большая вероятность международной победы над ИГ (террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в России — прим. "Ленты. ру") в Сирии. Это хорошо. Но плохо то, что Иран активно, явно систематически проникает туда, откуда уходит ИГ», — сказал Нетаньяху.

«Иран не скрывает того факта, что собирается разместить там (откуда уходят террористы ИГ) военных, воздушные, сухопутные, морские силы. И одной из его целей является начало войны с Израилем… Понятно, что это изменение. Изменение, которое угрожает как нам, так и другим странам региона, а на мой взгляд, угрожает всему миру», — считает израильский премьер.

Встреча Путина и Нетаньяху прошла в Сочи 23 августа.