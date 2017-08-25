Путин подарил Нетаньяху «трогательную вещь»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о подарке, который ему вручил президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 25 августа.

«Президент Путин на этой неделе подарил мне трогательную вещь: отрывок из первой в мире книги Танаха, изданной с комментариями [раввина] Раши», — цитирует слова премьер-министра Израиля телеканал RT.

Он отметил, что передаст манускрипт национальной библиотеке.

«Я благодарю президента Путина за дружбу и важное сотрудничество между нами!» — добавил израильский премьер.

Встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху прошла в Сочи 23 августа.

Российский президент часто преподносит книги в качестве подарка. В марте он вручил премьер-министру Израиля экземпляр «Иудейской войны» античного историка Иосифа Флавия 1526 года издания. Главу Минфина Антона Силуанова он поздравил с 54-летием собранием сочинений министра финансов царской России Сергея Витте, министра иностранных дел России Сергея Лаврова — книгой со стихами русского поэта Федора Тютчева, который около 50 лет отдал дипломатической службе.

Танах — принятое в иврите название еврейского Священного Писания.

