Путин подарил Калягину книгу о первой российской экспедиции в Бразилию

Президент России Владимир Путин подарил актеру и худруку московского театра Et Cetera Александру Калягину книгу о первой российской экспедиции в Бразилию. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает ТАСС.

«Я вас поздравляю сердечно и с днем рождения, и с государственной наградой, и с тем, что вы так активно продолжаете творческую деятельность, но самое главное с тем, что миллионы людей в нашей стране любят ваше творчество. В этой связи хотел бы вам скромный подарок преподнести», — сказал глава государства на встрече с Калягиным.

«Многие помнят тетушку, которую вы сыграли, вот я хочу вам преподнести книжку — это отчет о первой российской экспедиции в Бразилию», — добавил Путин, вспомнив фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!», в котором актер исполнил главную роль.

Президент отметил, что с удовольствием бы посмотрел спектакль «Ревизор» в театре Et Cetera, где Калягин играет Хлестакова. Премьера постановки состоится в четверг.

Поздравляя Калягина с 75-летием, Путин подчеркнул, что своей деятельностью театрал «вносит значимый вклад в сохранение замечательных традиций отечественного искусства».