Израиль пригрозил лишить ООН своих последних миллионов

Руководство Организации Объединенных Наций должно изменить свое отношение к Израилю, в противном случае международная организация может лишиться поддержки и финансирования со стороны еврейского государства. Об этом сообщила замглавы МИД страны Ципи Хотовели, передает The Times of Israel.

По ее словам, данная позиция будет донесена до генсека ООН Антониу Гутерреша в ходе его первого визита в Израиль, который запланирован на будущую неделю. «Мы стремимся к резкому изменению отношения ООН к Израилю», — сказала Хотовели. Замминистра отметила, что этот вопрос пора решить за столом переговоров.

Также с Гутеррешем будет обсуждаться внесение в мандат Временных сил ООН в Ливане изменений, касающихся деятельности организации на северной границе Израиля.

В этом году еврейское государство дважды объявляло о сокращении финансирования организации. В январе взносы были урезаны на шесть миллионов долларов в ответ на резолюцию 2334 Совбеза ООН, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских землях. В марте МИД страны уменьшил выплаты еще на два миллиона, объяснив это серией антиизраильских голосований на заседании Совета по правам человека.

Из-за этого в 2017-м отчисления Израиля в ООН составят 3,7 миллиона долларов вместо запланированных 11,7 (эта сумма покрывает 0,43 процента бюджета организации), писало в марте агентство Reuters. Крупнейшим донором выступают США, чей взнос достигает 2,6 миллиарда долларов — это 22 процента бюджета.