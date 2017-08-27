Орбиту МКС приподняли на полкилометра

Центр управления полетами в подмосковном Королеве увеличил орбиту Международной космической станции (МКС). Ее приподняли на 600 метров, сообщили «Интерфаксу» в ЦУПе в воскресенье, 27 августа.

«Коррекция орбиты прошла штатно. Двигатели отработали 177 секунд, после чего средняя высота полета станции увеличилась примерно на 0,6 километра и составила 404,2 километра», — сообщил представитель центра.

Изменение орбиты проводилось с целью сформировать баллистические условия для обеспечения посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-04». На нем находится экипаж в составе Федора Юрчихина (Роскосмос), а также астронавтов НАСА Джека Фишера и Пегги Уитсон.

В мае 2017 года в США рекомендовали отказаться от МКС. В настоящее время станцию финансируют НАСА, «Роскосмос» и их партнеры. На 2024 год запланирована ее ликвидация, однако не исключено продление эксплуатации до 2028 года. Решение по данному вопросу должно быть принято в ближайшие три года.