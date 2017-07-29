Корабль «Союз МС-05» успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-05» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Об этом в субботу, 29 июля, сообщили в Роскосмосе.

Касание и механический захват были произведены в 00.55 мск. На борту «Союза» находится экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американца Рэндольфа Брезника и итальянца Паоло Несполи.

Сближение корабля со станцией выполнялось по короткой схеме в четыре витка в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами.

7 июля Рязанский рассказал журналистам, что выход российских космонавтов в открытый космос, намеченный на ноябрь 2017 года, отменен. «В августе у нас с Федором Николаевичем (Юрчихиным) выход в открытый космос, достаточно интересный. К сожалению, второй выход, похоже, отменился, поэтому ноябрьского выхода у нас не будет», — уточнил российский космонавт.