Говорухин раздумал заканчивать карьеру в кино

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин передумал уходить из большого кино. Об этом он рассказал в интервью kp.ru в понедельник, 28 августа.

«Будем считать, что вгорячах сказано», — прокомментировал кинематографист свое заявление о том, что больше не будет снимать фильмы.

Он также объяснил свое прежнее решение завершить карьеру нехваткой времени. «Я, честно говоря, зашиваюсь в Думе, просто сейчас не до этого — не до кино», — сказал Говорухин.

«Не для кого стало снимать. Мой зритель ушел из кинотеатров давно уже», — добавил режиссер.

Говорухин сообщил, что больше не намерен создавать картины, в ходе рабочей поездки в Удмуртию в воскресенье. Своей лучшей лентой он назвал «Конец прекрасной эпохи» 2015 года и отметил, что «решил больше вообще ничего не снимать, потому что лучше уже не сделать».