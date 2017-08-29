У семейных туристов из Москвы и регионов оказались разные предпочтения

Жители Москвы и Санкт-Петербурга летом 2017 года чаще всего отправлялись путешествовать с детьми на курорты Турции, Болгарии, Италии. Об этом эксперты турсервиса OneTwoTrip во вторник, 29 августа, рассказали «Ленте.ру».

Семидневная поездка в Турцию обходилась семье из трех человек в среднем в 75 тысяч рублей. В данную сумму входили перелет и проживание в трехзвездочном отеле.

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Наибольшей популярностью у россиян в этой стране пользовались города Анталья и Аланья. Число забронированных путевок на эти курорты выросло на 32 процента по сравнению с летом 2016 года.

Что касается туристов с детьми из регионов, в частности, Красноярска, Архангельска, Перми и других городов, то они в основном выбирали внутренние направления — Крым, Сочи, Анапу. Спрос на поездки на полуостров увеличился на 15 процентов по сравнению с июнем-августом 2016-го, на курорты Краснодарского края, напротив, упал на пять процентов.

За тур в Симферополь семья из трех человека платила в среднем 75 тысяч рублей (авиабилеты и отель). За отдых в Сочи и Анапе граждане отдавали примерно по 58 тысяч рублей для каждого из направлений.

Ранее OneTwoTrip сообщал, что в топ-3 востребованных у россиян направлений для летних путешествий с детьми попали Бургас (Болгария), Анталья (Турция) и Сочи (Россия).

