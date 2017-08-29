В мурманский филиал Нахимовского училища прибыли первые учащиеся

Первые 240 учеников пятых, шестых и седьмых классов прибыли в мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища, сообщили Murman.ru в пресс-службе Северного флота во вторник 29 августа.

Юноши разместились в кубриках по четыре человека, представляющих собой жилые модули из двух спален, прихожей, гардероба, душа и туалета. Всем они, в начале учебного года, получат личный ноутбук и несколько комплектов форменного обмундирования.

Готовность жилого комплекса к заселению перед этим проверил замминистра обороны Тимур Иванов.

В здании нового филиала также оборудованы места общего пользования, прачечные, гладильные помещения, комнаты отдыха, а также обувная и швейная мастерские. Также построены медицинский корпус, входной КПП с комнатой для посетителей. Оборудован плац для строевых занятий.

В дальнейшем на территории училища появятся четыерхэтажный спальный корпус на 320 мест, спорткомплекс с катком и бассейном и еще один с площадкой для мини-футбола, беговой дорожкой, тиром и морской полосой препятствий.

По окончании всех работ, в Мурманском филиале Нахимовского училища будут на полном государственном обеспечении проживать и получать школьное образование с углубленным изучением ряда предметов и военными дисциплинами 560 воспитанников.

Распоряжение о создании этого учреждения было отдано президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2016 года на встрече с воспитанниками филиала петербургского Нахимовского училища во Владивостоке.