Верховный суд смягчил приговор соучастнику теракта на Дубровке

Верховный суд России пересмотрел приговор соучастнику теракта на Дубровке Хасану Закаеву и снизил срок заключения на три месяца. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом Закаев проведет за решеткой не 19 лет, а 18 лет 9 месяцев.

В остальном вердикт оставлен без изменений.

Приговор был вынесен 21 марта Московским окружным военным судом (МОВС). Мужчина признан виновным в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Решение суда не устроило ни осужденного, ни потерпевших, обе стороны подали апелляционные жалобы. Закаев просил отменить приговор и оправдать его в той части обвинения, с которой он не согласен. Пострадавших не устраивал размер компенсации; кроме того, они хотели привлечь к ответственности всех лиц, которых считают виновными в гибели людей.

После теракта Закаев скрылся и прятался 12 лет. Его задержали только в ноябре 2014 года.

23 октября 2002 года 40 террористов захватили зал столичного театрального центра на Дубровке, где в тот момент шел мюзикл «Норд-Ост». 914 человек, зрители и артисты, оказались в заложниках. Через три дня люди были освобождены в результате спецоперации, а боевики уничтожены. Жертвами теракта стали 130 человек, в том числе 10 детей. 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы.

Точная причина смерти заложников до сих пор не установлена. По одной из распространенных версий, они были отравлены усыпляющим газом, который применялся во время штурма, и скончались из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.