Балтфлот подняли по тревоге на проверку боеготовности

На Балтийском флоте объявлена проверка боеготовности. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель Западного военного округа Роман Мартов.

К проверке привлечены более двух тысяч человек, в том числе подразделения 11-го армейского корпуса, развернутого в Калининградской области.

«В рамках проверки в Балтийское море вышли более 70 боевых и вспомогательных единиц флота, в их числе корветы, большие десантные корабли, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли», — рассказал Мартов.

Целью проверки названа оценка способности флота перейти в повышенный уровень готовности и состояния дежурных сил.

С экипажами кораблей проведены учения по подготовке корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне в пунктах базирования.

В 2013 году в России была возобновлена практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил. В ряде случаев в их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня с участием десятков тысяч военнослужащих и привлечением наземной военной техники разных классов, а также сил флота и ВВС.