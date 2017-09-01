ЦБ собрался повысить защиту банковских интернет-приложений

ЦБ введет новый стандарт кибербезопасности, с помощью которого планирует повысить безопасность финансовых интернет-приложений банков. Об этом в пятницу, 1 сентября, пишут «Известия».

Стандарт станет обязательным к исполнению не ранее 2019 года, отмечает издание. «После установления в нормативных актах Банка России ссылок об обязательности применения банками стандарта его выполнение будет проверяться в ходе проведения инспекций и надзорных мероприятий», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Материалы по теме Спуфи и его команда Как мошенники обходят биржевые правила и заколачивают миллионы

Банки будут обязаны регулярно проводить анализ своих финансовых приложений и использовать только сертифицированные Федеральной службой по техническому и экспортному контролю версии. Новая норма будет способствовать снижению рисков кредитных организаций — в первую очередь, связанных с несанкционированными переводами денег, полагают в ЦБ.

Объем краж с банковских карточек россиян в прошлом году составил 650 миллионов рублей.

В мае правительство России поддержало законопроект об усилении ответственности за кражи с банковских счетов.

По данным Центробанка, суммарные потери российских банков и их клиентов от интернет-мошенников в 2016 году составили около двух миллиардов рублей.