Биограф рассказал о планах Питта и Джоли развестись и быть вместе

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли решили воссоединиться. Об этом в воскресенье, 3 сентября, пишет The Sun со ссылкой на биографа пары, журналиста Яна Гальперина.

По его словам, супруги встретились лицом к лицу, находясь в гостях у друзей. Там Питт сделал первый шаг, после чего они «бросились в объятия друг к другу» и не смогли сдержать слез. Биограф утверждает, что актеры решили пройти интенсивную реабилитацию и посещать духовные консультации, чтобы вернуть свои отношения в нужное русло.

В то же время новость о воссоединении не означает, что пара передумала разводиться. Питт и Джоли скорее рассматривают расторжение брака как возможность начать отношения с чистого листа, отметил Гальперин.

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В начале августа издание Us Weekly сообщало, что актеры в течение нескольких месяцев не сделали ничего, чтобы их бракоразводный процесс продвинулся вперед. В связи с этим предполагалось, что пара хочет сохранить отношения. По словам инсайдера, Джоли говорила друзьям, что рассмотрит возможность воссоединения с супругом, если «он продемонстрирует, что серьезно относится к семейным обязанностям». Портал указывал, что решение Питта отказаться от алкоголя стало хорошим стартом для этого.

Актеры поженились в августе 2014 года. У них шестеро детей, троих из них (Мэддокса, Пакса и Захару) пара усыновила (удочерила). В сентябре 2016-го Джоли подала документы на развод. Отмечалось, что она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора на частном самолете, во время которой пьяный актер ударил Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась.