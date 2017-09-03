«Роснефть» подписала долгосрочный контракт на поставку нефти в Китай

«Роснефть» и китайская энергетическая компания «Хуасинь» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти. Об этом говорится в пресс-релизе российской нефтяной компании.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает реализацию совместных проектов в области разведки и добычи в Западной и Восточной Сибири, а также взаимодействие компаний в сферах нефтепереработки и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами.Кроме того, «Роснефть» и «Хуасинь» подписали контракт на поставку российской сырой нефти, который открывает новые возможности для стратегического партнерства. Заключение контракта приведет к увеличению прямых поставок нефти на стратегический рынок КНР.

Комментируя заключенные на саммите соглашения, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил: «Подписанные сегодня соглашения полностью отражают стратегию компании, одним из приоритетов которой является укрепление отношений со странами АТР и, в частности, с Китаем».

В свою очередь, президент «Хуасинь» Чэнь Цюту отметил, что «у российского нефтегазового сектора есть колоссальный потенциал», а его компания заинтересована в интегральном сотрудничестве с «Роснефтью». «Мы будем использовать наши возможности в области трейдинга и наращивать поставки российской нефти на быстрорастущий китайский рынок. Кроме того, мы планируем осуществить совместные инвестиции в стратегически важные проекты в российском нефтегазовом секторе», — подчеркнул глава китайской компании.