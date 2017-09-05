Раздетая активистка Femen поздравила депутатов Рады с началом новой сессии

В Киеве раздетая активистка Femen провела у Верховной Рады Украины перформанс, приуроченный к началу новой сессии парламента. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает «Страна».

Раздетая до пояса девушка в юбке школьницы залезла на бетонную скульптуру у входа в здание и позвонила в колокольчик. На груди у активистки было написано «Школа коррупции».

В Femen объяснили, что таким образом поздравили украинских депутатов с началом нового политического сезона.

В конце августа активистка группы Femen в Киеве взобралась на постамент снесенного памятника Ленину обнаженной до пояса и разбросала конфеты фабрики Roshen, переданной президентом Украины Петром Порошенко в доверительное управление. К постаменту был прикреплен плакат с надписью на английском языке: Chocolate independence — «Шоколадная независимость». Так представительница движения показала обогащение Порошенко «на фоне обнищавшего населения».

Femen — общественное движение, регулярно проводящее провокационные акции. Чаще всего полуголые активистки с написанными на теле лозунгами появляются перед теле- и фотокамерами во время общественных мероприятий. Существует с 2008 года.