Баварский налоговый инспектор поднял рекордное число пивных кружек

Участник пивного фестиваля в немецком городе Абенсберг поднял рекордное количество кружек с пивом. Об этом сообщает UPI.

Баварский налоговый инспектор Оливер Штрумпфель (Oliver Strümpfel) одновременно взял в руки 29 литровых кружек с пивом и перенес их на 40 метров. Он побил мировой рекорд, поставленный им же в 2014 году. Тогда ему удалось поднять 25 кружек.

Штрумпфель утверждает, что готовился к рекорду с февраля. Для этого он три или четыре раза в неделю посещал спортзал. Мужчина полагает, что результат еще можно улучшить. «Я пока не достиг своего предела», — заявил он.

5 сентября сообщалось, что пятнадцатилетний американский подросток Патрик Понс (Patrick Ponce) установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, собрав головоломку за 4,69 секунды.