Беженцам запретили входить в баварский магазин

На витрине торговой лавки в баварском городке Тёгинг-ам-Инн появилось объявление, запрещающее беженцам входить в магазин. Об этом сообщает Focus-online.

«Внимание! Коллективная мера! Мы не хотим, чтобы клиентами нашего магазина были просители убежища», — отмечается в послании.

По словам хозяйки торговой лавки Биргит Баххаммер (Birgit Bachhammer), на такие меры пришлось пойти из-за участившихся краж. В совершении преступлений подозревают мигрантов. Сообщается, что ущерб от хищений превысил 400 евро.

Местные жители раскритиковали подобный запрет. По их словам, речь идет о проявлении «открытого расизма». Разрешить конфликт попытался градоначальник Тобиас Виндхорст. Он пояснил Баххамер, что ограничение на вход для определенной группы населения нарушает закон о борьбе с дискриминацией.