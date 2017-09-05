«Свинку Пеппу» снова признали опасной для жизни из-за совета играть с пауками

Эпизод «Тоненькие ножки» британского мультсериала «Свинка Пеппа» в очередной раз признали опасным для жизни в Австралии. 47-я серия первого сезона шоу была повторно снята с эфира после многочисленных жалоб, сообщает The Guardian во вторник, 5 сентября.

Скандал вокруг эпизода, вышедшего в 2004 году, возник из-за того, что в мультфильме детям советуют не бояться пауков и играть с ними. По сюжету, Папа Свин успокаивает Пеппу, испугавшуюся паука, и объясняет ей, что они «очень, очень маленькие и безвредные».

В Австралии, где водятся гигантские крабовые пауки, такая рекомендация может привести к трагическим последствиям. Отмечается, что с 2000 по 2013 год более 12 тысяч людей были госпитализированы в стране после укусов пауков.

Серия «Тоненькие ножки» запрещена к показу на австралийском телевидении с 2012 года. Руководство канала ABC объяснило трансляцию неподобающего материала технической ошибкой.