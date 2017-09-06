Кубанские чиновники рассказали о «пятименутках» в школах

Чиновники министерства образования Краснодарского края ответили на запрос о введении в школах региона информационных пятиминуток. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает радио «Говорит Москва».

К электронному письму, которое госслужащие прислали в ответ на журналистский запрос, приложен релиз, озаглавленный «пятименутки». В документе сообщается, что инициатором нововведения стал губернатор региона. «Тематика пятиминуток уже определена: “Слава России”, “История говорит”, “Новостная неделя”, — говорится в тексте.

Уточняется, что темы будут меняться каждую неделю. Последняя будет посвящена жизни и традициям края — «На кубани мы живем».

«“Новостная неделя” реализуется в 9-х — 11-х классах, школьники совместно с педагогами готовят информационные выступления с их дальнейшим обсуждением», — добавили в региональном министерстве.

Ранее региональное агентство новостей «Югополис» сообщило, что в одной из школ города Туапсе вводятся информационные пятиминутки, в ходе которых учащиеся должны пересказывать новости Первого канала. Директор школы, депутат городского совета от «Единой России» Игорь Иванников заявил, что речь идет в том числе и о политических новостях. По его мнению, мешать учебе эта работа не будет.