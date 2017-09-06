На острове Русский 600 человек побежали ради амурского тигра

Более 600 человек приняли участие в забеге в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, прошедшем на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2017). Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы ВЭФ-2017.

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На дистанции один и пять километров вышли участники форума, жители Приморского края, а также спортсмены — победитель Олимпиады-2016 по современному пятиборью Александр Лесун, 14-кратный чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ Иван Штыль, 5-кратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова. В церемонии открытия забега принял участие министр спорта России Павел Колобков.

Победителями забега на один километр стали жители Приморского края Алина Строкова и Егор Маськин. Дистанцию в пять километров выиграли Дарья Степкова и Роман Исаев.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.