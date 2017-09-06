У супруга королевы Дании диагностировали деменцию

Супруг королевы Дании Маргрете II 83-летний принц Хенрик страдает старческой деменцией. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает датский королевский дворец.

«После продолжительного наблюдения и исследований, проведенных этим летом, команда специалистов из Королевской больницы пришла к выводу, что Его Королевское Величество принц Хенрик страдает деменцией», — говорится в документе.

По заключению медиков, степень развития когнитивного расстройства выше, чем ожидалось с учетом возраста принца. Заболевание может сопровождаться изменениями в поведении и реакциях, а также негативно сказываться на эмоциональном состоянии принца и его способности здраво рассуждать. Ожидается, что в связи с поставленным диагнозом Хенрик практически полностью перестанет появляться на публике и выполнять придворные обязанности.

В конце 2015 года королева Маргрете II объявила, что ее супруг решил сложить с себя большую часть своих официальных обязанностей и уйти на почетную пенсию. Впоследствии он также отказался от титула принца-консорта и стал именоваться просто принцем.

Большую часть времени принц Хенрик проводит в родовом имении на юге Франции, где находятся его виноградники, и посвящает свободное время чтению и занятиям живописью.