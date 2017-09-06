Германия выдала России воевавшего в Сирии боевика

Мужчина, обвиняемый в участии в незаконных вооруженных формированиях в Сирии, экстрадирован из Германии в Россию. Об этом в среду, 6 сентября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ТАСС.

«Сотрудники российского Бюро Интерпола и ФСИН осуществили экстрадицию из Германии в Россию 25-летнего Абдулы Омарова, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании», — уточнила она.

Волк пояснила, что уголовное дело против Омарова, которого перевели из Гамбурга в Москву, было возбуждено в 2015 году. Он обвинялся в участии в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории Сирии. «В том же году на основании запроса МВД по Республике Дагестан фигурант был объявлен в розыск по каналам Интерпола», — добавила представитель МВД.

В июле присоединившаяся к ИГ 16-летняя немка, которую обнаружили иракские военные в городе Мосул, попросила экстрадировать ее домой. «Я хочу поскорее сбежать от войны, оружия, этого шума», — рассказала она журналистам. По словам девушки, она раскаивается в содеянном и очень хочет увидеть свою семью.