Минэнерго задумало запретить 50-ваттные лампочки

Минэнерго России проработает вопрос о запрете производства и продажи ламп накаливания мощностью выше 50 ватт. Об этом рассказал замминистра Антон Инюцын, передает РИА Новости.

«Сейчас ограничения действуют для ламп накаливания от 100 ватт. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт», — сообщил Инюцын. Он отметил, что на расчеты и проработку ведомством законопроекта в случае положительного решения потребуется несколько месяцев.

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По словам чиновника, за последние пять лет доля светодиодных ламп выросла с двух до 28 процентов рынка, а стоимость энергосберегающих ламп снизилась. При этом необходимо продолжать создавать условия, чтобы эти лампы стоили полтора-два доллара вместо нынешних 3,5 долларов.

Инюцын посетовал на то, что в России на долю освещения приходится около 13 процентов годового энергопотребления.

Запрет на лампы накаливания был принят в 2009 году по инициативе Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал пост президента России.