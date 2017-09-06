Мир
 

Меркель обвинили в попытке милитаризировать Германию

Перейти в «Мою Ленту»
Ангела Меркель и Мартин Шульц
Ангела Меркель и Мартин Шульц

Глава правительства ФРГ Ангела Меркель во время своего выступления ясно дала понять, что стремится к достижению поставленной НАТО цели по увеличению расходов на оборону до 2 процентов ВВП. Об этом заявил лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидат в канцлеры Мартин Шульц, передает Contra Magazin.

Политик отметил, что если ФРГ будет соответствовать требованиям Североатлантического альянса, то к 2024 году ее оборонный бюджет будет превышать сегодняшние показатели на 30 миллиардов евро.

По мнению Шульца, для переоснащения бундесвера Германии будет достаточно повысить расходы на оборону на три-пять миллиардов евро. «У немецких граждан есть выбор: разница в деньгах может быть направлена, как мы того хотим, на развитие образования, инфраструктуры и цифровых технологий или, как хочет Христианско-демократический союз, на милитаризацию, которой ФРГ еще не видывала», — пояснил лидер социал-демократов.

24 сентября в Германии состоятся выборы в бундестаг. 3 сентября состоялись теледебаты Меркель и Шульца. По данным института Infratest Dimap, проводившего опрос по заказу телеканала ARD, 55 процентов телезрителей заявили, что нынешний канцлер выглядела более убедительно. 35 процентов назвали победителем Шульца.

Президент США Дональд Трамп не раз упрекал союзников по НАТО в том, что 23 из 28 государств не платят тех сумм, которые они должны вносить в общий бюджет Альянса, что является несправедливым по отношению к американцам.

Согласно Уставу НАТО страны-участницы должны вносить в общий оборонный бюджет организации по два процента ВВП, однако в настоящее время около 70 процентов финансирования осуществляется за счет США. В немецком правительстве неоднократно заявляли, что среднесрочные финансовые планы Германии не предусматривают повышение расходов на оборону до 2 процентов ВВП.

До этого Трамп выразил мнение, что Берлин якобы «задолжал огромные суммы НАТО и Соединенным Штатам», и отметил, что надо платить «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии». По сведениям британской The Sunday Times, речь шла о сумме в 300 миллиардов фунтов стерлингов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Schulz: Merkel und die CDU wollen eine Militarisierung der BRD
Лидер немецких социал-демократов назвал Трампа разрушителем западных ценностей
Трамп обвинил Германию в ненадлежащем финансировании НАТО
Последние новости
Россия и Япония задумали построить мост между Хоккайдо и Сахалином
Защищавшая свою собаку женщина пнула ногой трехлетнего ребенка в Петербурге
Путин отчитал правительство за «скромную картину» по дальневосточным программам
Пьяная уроженка Эфиопии заявила об изнасиловании в Москве  
Меркель обвинили в попытке милитаризировать Германию
Массово пародирующие «Игру престолов» коты превратились в мем
Математики открыли необычное число
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Ем друзей, ем подруг

Почему люди продолжают пожирать человечину
19:21 5 сентября

Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о введении миротворцев в Донбасс

10:32Сегодня

Обама отреагировал на решение Трампа выгнать детей нелегалов из США

08:07Сегодня

Мьянма заминировала свою границу в попытке уберечься от беженцев-рохинджа

Мир00:0330 августа

Желтый кумар

Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
17:33 5 сентября

Под Дейр-эз-Зором в Сирии уничтожили 50 джихадмобилей

07:08Сегодня

Японские военные уточнили мощность взорванной в КНДР ядерной бомбы

05:22Сегодня

Губернатор Калифорнии заявил о планах расширить сотрудничество с Россией‍

Мир00:0628 августа

Первая кровь

Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
12:16 5 сентября

«Адмирал Эссен» нанес ракетный удар по боевикам в Сирии

02:50Сегодня

Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения против двух бывших президентов страны

10:50 5 сентября

Беспилотник снял лежащую в руинах Ракку

Россия
Остров проклятых
Отчаявшиеся наркоманы ищут спасения в ивановской глуши
Ксения СобчакДевочки для битья
Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
Полиция Екатеринбурга задержала «попутанного бесом» педофила
Глава Минстроя пожаловался на предвзятое отношение россиян к деревянным домам
Путин подтвердил непризнание Россией ядерного статуса КНДР
Жительница Иркутска выжила после падения с 15 этажа
«Он никогда до этого не плакал»
Рассказ о том, как страшный диагноз превратился в счастливый билет
Все материалы
Мир
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Меркель обвинили в попытке милитаризировать Германию
Обама отреагировал на решение Трампа выгнать детей нелегалов из США
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиБезумный Михо
Почему приезда Саакашвили боится вся Украина
Януковича заподозрили в захвате власти и совершении конституционного переворота
Генерал ВСУ назвал бойцов батальона «Донбасс» бежавшими с поля боя мародерами
Социопат восстановит стертое граффити времен Майдана в центре Киева
Украина отреагировала на российский проект резолюции о миротворцах в Донбассе
Киев переименует АТО в операцию по обороне Украины
В Киеве назвали число украинских пленных в Донбассе
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Минэнерго дало прогноз цен на нефть в 2018 году
Кудрин предложил ускорить рост экономики за счет сокращения расходов на оборону
Шувалов анонсировал серьезное обсуждение закона о криптовалютах в правительстве
Госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов
Трутнев поведал о создании нового экономического пространства на Дальнем Востоке
Медицинские карты россиян сохранят с помощью блокчейна
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«У норвежской экополитики двойные стандарты»
Сопредседатель Экологической палаты России о лицемерной позиции северного соседа
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Глава ОСК рассказал о докапитализации заводов и вспомнил о хищениях
Игорь Шувалов посетил павильон АИЖК на ВЭФ
Россия создаст в Египте промзону
Губернатор Калифорнии призвал отказаться от использования углеводородов
Все материалы
Силовые структуры
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
Леван ХуцишвилиСлужить и крышевать
Брянский суперучастковый получил пять лет и бесследно исчез из зала суда
В Дагестане нейтрализовали главаря преступной группировки
В суде представили запись разговора Улюкаева и Сечина при передаче взятки
СМИ узнали о подготовке северокорейской баллистической ракеты к запуску
В Заполярье оперативники ФСБ задержали группу торговцев оружием
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Армагеддон наступает
В Солнечной системе появится второе солнце и уничтожит Землю
Робот Федор научился работать на складе
Математики открыли необычное число
Обнаружен затонувший во время цунами древний город
Найдено неожиданное свойство популярной спортивной добавки
Все материалы
Спорт
Лионель МессиМиллионель
Продав Неймара за миллионы, «Барселона» рискует отдать Месси бесплатно
Промоутер Ковалева рассказала о планах боксера
Бывший игрок «Анжи» забил мяч за сборную Бразилии ударом в девятку с лета
Кличко оценил талант Поветкина
Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе
Исландия уменьшила шансы Украины попасть на чемпионат мира в России
Оргкомитет ЧМ-2018 потребовал 400 миллионов на перенос медиацентра
Все материалы
Культура
Понять и простить
Как посмотреть все 18 серий нового «Твин Пикса» и сохранить рассудок
Ад и Израиль
Убитые дети как повод смеяться и плакать
Питер Хег«Мои лучшие идеи возникают, когда я хожу в туалет»
Питер Хёг о перевоплощении в женщину, воровстве и медитациях
Девятый эпизод «Звездных войн» остался без режиссера
Умер музыкант Хольгер Шукай
82-летняя актриса фильмов о Бонде призвала ровесников к сексу
Роскомнадзор попросил изучить критикующую единороссов пародию ЛДПР на «Тает лед»
Все материалы
Интернет и СМИ
На ручном управлении
Кто создал PornHub, Brazzers и крупнейшую порноимперию планеты
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
Дуров раскрыл подробности вербовки в ФБР
Подозрительный журналист попытался исчезнуть из кадра во время прямого эфира
Оперных певиц «заставили» издавать звуки старых модемов при подключении к сети
Японец сыграл Despacito и хит Эда Ширана на калькуляторах
Пожилая фэшн-обозреватель раскритиковала жену Трампа и сама стала жертвой травли
Все материалы
Ценности
Плыви как Абрамович
Российские миллиардеры отправятся за новыми яхтами в Монако
Слава КПСС!
«Запорожец», розовая «Чайка» и коммунизм в отдельно взятой усадьбе
Дэвид Бекхэм примерил инновационные бутсы
Швейцарцы представили дайверские часы в корпусе из уникального материала
Обнародованы секретные подробности оборудования Skoda Karoq
Victoria’s Secret пообещала гарантию сексуальности
Московских клиентов Puma посадят в космическую фотобудку
Все материалы
Путешествия
Станислав наблюдает за затмениемСолнечный угар
Зачем украинский пенсионер бросил все и уехал в США
Россия проверит Турцию на вирус Коксаки
Стоимость отдыха в Дубае рухнула на треть
В правительстве допустили восстановление авиасообщения с Египтом в 2017 году
Раскрыты главные трудности иностранных туристов при поездках в Россию
Туристам предложили секретный All Inclusive-круиз за 360 тысяч рублей
Российский турист впал в кому после аварии в Турции
Все материалы
Из жизни
Греби отсюда
7 странных способов дойти до точки
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
На острове Русский 600 человек побежали ради амурского тигра
Жители китайской деревни пронесли в паланкине собаку в шапке и покидались грязью
Подозреваемый в краже картин на 500 миллионов избежал приговора из-за деменции
Датский изобретатель рассказал об обстоятельствах смерти журналистки на подлодке
Все материалы
Тест-драйв «заряженного» Kia Soul GT
Длительный тест 204-сильного кроссовера: часть первая
Самые быстрые газонокосилка и туалет
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Тест: когда в нашей жизни появились спидкамеры и ОСАГО
Угадай, в каком году в России начали травить штрафами и камерами
Культовые тачки знаменитых людей
Легендарные автомобили легендарных личностей и их цены
Новый Nissan Leaf научился тормозить педалью газа
Alpina построила дизельную «пятерку» BMW с тремя турбинами
Компания Renault захотела стать «Тойотой»
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы