Меркель обвинили в попытке милитаризировать Германию

Глава правительства ФРГ Ангела Меркель во время своего выступления ясно дала понять, что стремится к достижению поставленной НАТО цели по увеличению расходов на оборону до 2 процентов ВВП. Об этом заявил лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидат в канцлеры Мартин Шульц, передает Contra Magazin.

Политик отметил, что если ФРГ будет соответствовать требованиям Североатлантического альянса, то к 2024 году ее оборонный бюджет будет превышать сегодняшние показатели на 30 миллиардов евро.

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По мнению Шульца, для переоснащения бундесвера Германии будет достаточно повысить расходы на оборону на три-пять миллиардов евро. «У немецких граждан есть выбор: разница в деньгах может быть направлена, как мы того хотим, на развитие образования, инфраструктуры и цифровых технологий или, как хочет Христианско-демократический союз, на милитаризацию, которой ФРГ еще не видывала», — пояснил лидер социал-демократов.

24 сентября в Германии состоятся выборы в бундестаг. 3 сентября состоялись теледебаты Меркель и Шульца. По данным института Infratest Dimap, проводившего опрос по заказу телеканала ARD, 55 процентов телезрителей заявили, что нынешний канцлер выглядела более убедительно. 35 процентов назвали победителем Шульца.

Президент США Дональд Трамп не раз упрекал союзников по НАТО в том, что 23 из 28 государств не платят тех сумм, которые они должны вносить в общий бюджет Альянса, что является несправедливым по отношению к американцам.

Согласно Уставу НАТО страны-участницы должны вносить в общий оборонный бюджет организации по два процента ВВП, однако в настоящее время около 70 процентов финансирования осуществляется за счет США. В немецком правительстве неоднократно заявляли, что среднесрочные финансовые планы Германии не предусматривают повышение расходов на оборону до 2 процентов ВВП.

До этого Трамп выразил мнение, что Берлин якобы «задолжал огромные суммы НАТО и Соединенным Штатам», и отметил, что надо платить «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии». По сведениям британской The Sunday Times, речь шла о сумме в 300 миллиардов фунтов стерлингов.