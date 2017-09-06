Центр обработки данных откроется в Подмосковье к концу года

Центр обработки данных и защиты информации откроется в подмосковном Лыткарино в декабре текущего года. Об этом сообщила агентству городских новостей «Москва» первый замглавы администрации города Людмила Иванова в среду, 6 сентября.

«Он будет включать машинный зал, энергоцентр, обеспечивающий бесперебойное электропитание и первичное распределение электроэнергии, хладоцентр, выполняющий функцию промышленного кондиционирования центра, всю необходимую инфраструктуру», — рассказала она.

По словам чиновницы, общий объем инвестиций в центр оценивается в 5,5 миллиарда рублей. В нем обеспечено 50 рабочих мест, добавила Иванова.

Сейчас специалисты проводят, в частности, пусконаладочные работы, также ведется благоустройство территории.