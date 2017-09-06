Глава ОСК рассказал о докапитализации заводов и вспомнил о хищениях

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) проведет докапитализацию предприятий, включая «Амурский судостроительный завод», на сумму 1,7 миллиарда рублей. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) заявил глава ОСК Владимир Рахманов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Рахманов подчеркнул, что амурское предприятие — все, что осталось у корпорации на Дальнем Востоке (в 2012 году ОСК передала контроль над Дальневосточным центром судостроения и судоремонта «Звезда» консорциуму «Роснефти» и Газпромбанка — прим. «Ленты.ру»). «У нас начинает налаживаться программа производства военных и гражданских судов. Сегодня все, кто присутствует на форуме, могут видеть в акватории красавец-корвет — первое за 10 лет военное судно, построенное на [амурском] предприятии. Конечно, актив достался нам непростой. Что мы получили в 2011 году? 14-миллиардный украденный кредит Сбербанка, 7 миллиардов дыру в финансировании. С этим и живем», — сказал он.

Рахманов добавил, что кредитные средства благодаря правительству были возвращены, но эта ситуация создала дефицит оборотных средств. «На сегодняшний день принято решение о докапитализации предприятий на 1,7 миллиарда рублей. Так потихоньку эту дыру будем закрывать. Сейчас в строительстве 4 корвета (один сдан, три осталось), два судна снабжения, спасательное судно, два парома, которые будут работать на линии к Сахалину. Тем самым дали такую загрузку предприятию, которой не было на заводе лет 20», — сообщил он.

По словам Рахманова, предыдущие руководители завода «оказались жуликоватыми, создали контору, которая своими издержками тянула предприятие вниз». Он добавил, что новый менеджмент завода подготовил план модернизации предприятия с сокращением используемой площади и созданием на его территории технопарков.

«Амурский судостроительный завод» (входит в ОСК) — крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, запущенный в 1936 году. Мощности предприятия позволяют строить корабли и суда водоизмещением до 25 тысяч тонн.