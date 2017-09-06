Два предполагаемых террориста задержаны под Парижем по наводке сантехника

Французские полицейские задержали двух предполагаемых террористов в городе Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) в окрестностях Парижа. Об этом сообщает BFMTV.

При обыске в их квартире обнаружены газовые баллоны, электрические провода и другие элементы, пригодные для изготовления взрывных устройств.

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На месте работают сотрудники спецслужб и следователи из антитеррористической прокуратуры.

По сведениям телеканала, в комиссариат обратился сантехник, который заметил подозрительные предметы в квартире, куда его вызвали для устранения протечки воды в трубе.

6 августа французские власти сообщили, что на территории страны находится 271 человек с опытом боевых действий на стороне исламистских формирований в Сирии и Ираке. Глава МВД Франции Жерар Коломб рассказал, что всего в Сирию и Ирак направились около 700 граждан республики. При этом он затруднился сказать, сколько джихадистов с французским паспортом погибло в боях.