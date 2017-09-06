Бизнес
 

Игорь Шувалов посетил павильон АИЖК на ВЭФ

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В ходе визита на Восточный экономический форум, который проходит в эти дни во Владивостоке, первый вице-премьер правительства ознакомился с павильоном АИЖК, где представлены проекты КБ Стрелка и Nikken Sekkei во Владивостокском округе, передает корреспондент Ленты.ру.

Специалисты КБ Стрелка и АИЖК ведут совместную программу развития городской среды, в рамках которой в ближайшие годы будут меняться ключевые общественные пространства 40 городов России с общим населением 28 миллионов человек. Один из этих городов — Владивосток.

Так, на ВЭФ были представлены мастер-план развития Владивостока от японского архитектурного бюро Nikken Sekkei, проекты благоустройства общественных пространств Владивостока и стратегия комплексного развития территории в бухте Новик на острове Русском.

Также был показан план проведения во Владивостоке фестиваля «Футбольное лето» в дни Чемпионата мира по футболу 2018 года. Фестиваль будет проходить в крупных городах, которые не принимают матчи ЧМ. Его ключевая цель — вовлечь в праздник максимальное количество людей, создать ощущение единого большого события по всей стране, сделать общественные пространства местом притяжения для всех горожан и оставить после чемпионата современные городские площадки для разных видов досуга.

Как отметил Игорь Шувалов «Владивостоку и острову Русский нужен единый план развития». «Это все большой Владивосток. Они не могут развиваться отдельно друг от друга. И нужно, конечно, обсуждать с горожанами, как они видят свой город. Бухта Новик — уникальное место. Еще одно место для перспективного развития города находится между океанариумом и университетом. Здесь нужно обсуждать мастер-план с горожанами. Нужно создавать инициативные группы и обсуждать с людьми, чтобы это был их план», — сказал вице-премьер.

Среди гостей павильона АИЖК были министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, вице-губернатор Приморского края Эдуард Портнов, советник по глобальным стратегиям Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуо Одзава и другие. Михаил Мень отметил, что особенное мнение при реализации концепции развития нужно будет уделить автомобильным парковкам. «Я жил во Владивостоке. Прекрасно помню, что зимой по городу проблематично передвигаться без автомобиля. Поэтому ничего удивительного, что во Владивостоке много владельцев автотранспорта. Очень важно, чтобы им было комфортно на новой набережной», — сказал министр.

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