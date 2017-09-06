Украина накопит 17 миллиардов кубометров газа к отопительному сезону

Украина намерена увеличить запасы газа в подземных хранилищах до 17 миллиардов кубометров к началу отопительного сезона. Об этом в среду, 6 сентября, заявил вице-премьер Владимир Кистион, сообщает ТАСС.

В настоящее время в распоряжении находится более 14 миллиардов кубометров топлива — на два миллиарда больше, чем в прошлом году, отметил он.

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В январе — августе нынешнего года Украина в два раза увеличила импорт газа по реверсу из Евросоюза, до 9,4 миллиарда кубометров. По данным «Укртрансгаза», с начала года в подземные хранилища было закачано семь миллиардов кубометров топлива.

30 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране необходимо запустить собственное производство сжиженного газа. По его словам, это поможет компенсировать нехватку поставок топлива из России.

Украина перестала закупать российский газ в конце 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.