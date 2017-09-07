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Одаренный видеоувеличителем слабовидящий сахалинец не смог им воспользоваться

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Степан Папилян
Степан Папилян

Слабовидящий житель Сахалина Степан Папилян не смог воспользоваться видеоувеличителем, который ему подарили в Фонде социального страхования. Об этом сам Папилян рассказал РИА Новости.

«Я не могу понять, что это. На коробке написано: портативный телевизор. Но нет никакой инструкции, даже на китайском. Я бы нашел перевод. Мы его включили, а там какой-то пароль. Я попросил разбирающихся людей помочь мне с этим паролем, но и у них ничего не получилось, непонятно, как с этим устройством работать. Там, кстати, есть отверстие для флешки. В крайнем случае запишу на нее музыку и буду слушать», — рассказал Папилян.

Он отметил, что специалисты фонда, вручившие ему подарок, не пытались рассказать, как пользоваться девайсом. Сам Папилян только расписался в получении.

Также Папилян опроверг утверждение сотрудников Фонда социального страхования о том, что к видеоувеличителю прилагается мышка.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко сообщил РИА Новости, что призвал разобраться в случившемся. «Безусловно, тот казусный случай, который произошел, это не наша структура. Это Фонд социального страхования, поэтому, конечно, надо разобраться. Порекомендовал руководству, чтобы они персонально внимательно относились к таким казусам. Это вопрос не наших полномочий. Тем не менее, это неприятно. Хорошо, что вообще что-то подарили, плохо, что не учитывали, какая болезнь у него. Самое главное, чтобы вовремя исправили ее», — сказал Кожемяко.

6 сентября сообщалось о том, что Папиляну подарили телевизор. В региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ), активистом которого является мужчина, рассказали, что сам он хотел получить трость или специальный термометр, озвучивающий температуру. В Фонде социального страхования указали, что на самом деле мужчине подарили электронный видеоувеличитель.

Как уточнили в ФСС, согласно результатам проведенной ранее медико-социальной экспертизы Папиляну требуется видеоувеличитель, лупа с подсветкой, специальное устройство чтения говорящих книг и медицинский термометр один раз в 7 лет. Трость мужчине по программе реабилитации не полагается. Термометр же ему пообещали предоставить позже, когда появится хотя бы один поставщик.

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