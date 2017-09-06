Фонд соцстрахования подарил телевизор слепому жителю Южно-Сахалинска

Слепой житель Южно-Сахалинска Степан Папилян получил телевизор вместо трости и специального термометра, озвучивающего температуру. Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ), активистом которого является Папилян.

«Впрочем, трагедия не в том, что я ослеп, трагедия в том, что чиновники абсолютно не задумываются над тем, что они делают», — привели его слова пресс-службе отделения.

Подарок ему преподнесли в Фонде социального страхования.

Степан Папилян занимается в ОНФ изучением госзакупок для нужд людей с ограниченными возможностями. Он также добился оборудования перехода на одном из городских перекрестков, где регулярно происходили ДТП с пешеходами.

11 августа в Всероссийском обществе инвалидов (ВОИ) заподозрили в дискриминации инвалидов администрацию ресторана «Седьмое небо» на Останкинской телебашне в Москве за отказ пустить незрячую девушку, которую сопровождал друг.

«Если ресторан оказывает публичную услугу, то по действующему законодательству он должен сделать так, чтобы эта услуга была доступна для всех, — отметил председатель ВОИ Михаил Терентьев. — Поэтому, я думаю, здесь есть нарушения на уровне регламентов — процедуры безопасности или еще каких-то. Я думаю, что Роспотребнадзор или прокуратура могут исправить эту ситуацию»