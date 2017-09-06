Опровергнута информация о подаренном слепому жителю Сахалина телевизоре

Фонд социального страхования (ФСС) опроверг информацию о том, что слепому жителю Южно-Сахалинска Степану Папиляну подарили телевизор. Об этом в среду, 6 сентября, РИА Новости сообщили в пресс-служба фонда.

«Это не телевизор никакой. Это электронный видеоувеличитель, который полагается по индивидуальной программе реабилитации… Это дисплей и мышка. Мышку кладешь на документ, а на экране в увеличенном формате показаны эти буквы», — пояснил собеседник агентства, подчеркнув, что Папилян является не слепым, а слабовидящим.

Ранее 6 сентября сообщалось о том, что Папиляну подарили телевизор. В региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ), активистом которого является мужчина, рассказали, что сам он хотел получить трость или специальный термометр, озвучивающий температуру.

Как уточнили в ФСС, согласно результатам проведенной ранее медико-социальной экспертизы Папиляну требуется видеоувеличитель, лупа с подсветкой, специальное устройство чтения говорящих книг и медицинский термометр один раз в 7 лет. Трость мужчине по программе реабилитации не полагается. Термометр же ему пообещали предоставить позже, когда появится хотя бы один поставщик.