Oneohtrix Point Never выпустил клип со страшной компьютерной моделью Игги Попа

Электронный музыкант Oneohtrix Point Never выпустил клип на песню The Pure and the Damned, записанную с рок-певцом Игги Попом. Видео опубликовано на YouTube-канале OneohtrixVEVO.

В ролике появляется Роберт Паттинсон и трехмерная компьютерная модель Игги Попа. В комментариях к клипу интернет-пользователи отметили, что образ рок-музыканта получился довольно пугающим.

Трек The Pure and the Damned стал саундтреком к криминальной драме «Хорошее время» Бена и Джошуа Сефди, в которой Паттинсон снялся в главной роли. Братья Сефди также выступили режиссерами клипа.

«Хорошее время» появится в российских кинотеатрах 28 сентября.