Россия существенно увеличила железнодорожные перевозки в КНР

Объем железнодорожных перевозок между Россией и Китаем за истекшие месяцы 2017 года вырос на 16 процентов. Об этом рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

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По его словам, увеличение происходит по всем видам — от сырья до контейнерных грузов. «Мы приняли ряд решений с китайскими железными дорогами по упрощению документооборота, электронному обмену данных и формированию логистических цепочек, включая порты. Видим сегодня результаты: не только развитие портов, но и такие проекты, как Приморье-1 и Приморье-2», — пояснил он.

Мишарин добавил, что контейнерный поток только через один дальневосточный погранпереход с КНР вырос в 2017 году в 20 раз. При этом транзитный поток грузов из КНР в Европу и обратно, по его словам, увеличился в 1,7 раза.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.